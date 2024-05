Stabhochsprung Der Vorjahressieger packt diesmal früh ein

Der Wettergott meinte es mit den Veranstaltern und Athleten bei der dritten Auflage des Stabhochsprung-Meetings auf dem Brunnenplatz in Diefflen nicht gerade bestens. Bei ungemütlichen, weil nassen Bedingungen fanden sich am Samstag weniger Zuschauer ein als erhofft. Die etwa 200 Besucher bereuten ihr Kommen nicht – auch wenn sich der Ex-Weltmeister früh verabschiedete. „Manchmal funktioniert es einfach nicht“, sagte Raphael Holzdeppe, nachdem er die Hoffnung auf eine Wiederholung seines Vorjahressiegs früh aufgeben musste: „Ich brauche manchmal etwas länger, um in die Saison zu kommen. Das scheint diesmal auch der Fall zu sein.“ Im Vorjahr war der Weltmeister von 2013 und Olympia-Dritte von London 2012, der seine letzte Saison angeht, mit einer Höhe von 5,45 Metern noch zum Sieg „geflogen“.