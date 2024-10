Vortrag im Albert-Schweitzer-Gymnasium „Ich habe 40 Jahre nicht in einer Demokratie leben können“ – DDR-Bürgerrechtler Rainer Eppelmann sprach in Dillingen

Als Rainer Eppelmann ans Rednerpult tritt und das Wort ergreift, verstummen die Gespräche in der Aula. „Sie kennen nur Demokratie“, sagt Eppelmann und blickt den über 150 Oberstufenschülern des Dillinger Albert-Schweitzer-Gymnasiums ins Gesicht. „Keene Diktatur“, fügt er in der typischen Berliner Schnauze an. Es herrscht eine betroffene Stille, die der 81-Jährige erst nach einigen Augenblicken füllt. Für die Schüler existiert die Demokratie jeden Morgen, ja, alltäglich. „Und wenn etwas alltäglich ist, ist das etwas wert?“, fragt Eppelmann. Ist etwas Alltägliches schützenswert? Wichtig? „Im besten Fall ist es normal“, meint der Berliner. „Aber da liegt der große Unterschied zwischen mir und Ihnen. Ich kenne es anders. Ich habe 40 Jahre nicht in einer Demokratie leben können.“