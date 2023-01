Feuerwehr : Freiwillige Feuerwehr wählt neue Leitung

Übergabe der Ernennungsurkunden bei der Dillinger Freiwilligen Feuerwehr mit (von links): Wehrführer Raimund Grandmontagne, Bürgermeister Franz-Josef Berg und Oliver Scholl, stellvertretender Wehrführer Foto: Stadt Dillingen/Heike Theobald

Dillingen Die Dillinger Wehrführung besteht aus Raimund Grandmontagne und Oliver Scholl. Bei der Hauptversammlung wurden die beiden an die Spitze gewählt.

Raimund Grandmontagne leitet weiterhin die Freiwillige Feuerwehr in der Stadt Dillingen. Der Hauptbrandmeister wurde jetzt auf der Hauptversammlung der Wehr in dieses Amt gewählt. Zum Stellvertreter in der Wehrführung wurde Brandmeister Oliver Scholl bestimmt. Dillingens Bürgermeister Franz-Josef Berg überreichte der neugewählten Wehrleitung die Ernennungsurkunden.

Die Wahlen zur Wehrführung stehen turnusgemäß alle sechs Jahre an, heißt es im Bericht der Stadt Dillingen. Der 62-jährige Raimund Grandmontagne wurde bereits zum vierten Mal in Folge in diesem Amt bestätigt. Stellvertreter Scholl ist 31 Jahre alt und seit 2000 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Seit September 2020 leitet er den Löschbezirk in Diefflen. Als Angestellter der Werksfeuerwehr bei Dillinger stellt sich der Dieffler auch im Berufsleben in den Dienst am Nächsten.

Bürgermeister Franz-Josef Berg bedankte sich bei der neu gewählten Wehrführung für das unermüdliche Engagement: „Mit der neugewählten Führung geht die Freiwillige Feuerwehr Dillingen jetzt gestärkt in die Zukunft.“ Dass diese gut ausgestattet in die Einsätze ausrückt, dafür setzten Stadt und Stadtrat ein und böten die Voraussetzungen, heißt es seitens der Stadt. So wird der Fuhrpark des Löschbezirks Innenstadt in diesem Jahr um ein Mannschaftstransportfahrzeug erweitert. Zur neusten Ausstattung aus 2022 zählen ein Uniboot und ein Kommandowagen. Angeschafft werden zudem ein Löschfahrzeug für den Löschbezirk Innenstadt und Notstromaggregate. „Die Dillinger Wehr ist gut aufgestellt, auch um sich den neuen Herausforderungen des Klimawandels zu stellen“, sagte Dillingens Bürgermeister Berg.