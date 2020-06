Polizei sucht Zeugen : Auto vor Metzgerei in Dillingen mutwillig zerkratzt

Dillingen Zeugen gesucht in Dillingen.

Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag ein geparktes Auto beschädigt – und zwar „offenbar mutwillig“, wie die Polizei Saarlouis berichtet. Der blaue VW Passat war für eine kurze Zeit, nämlich zwischen 17 und 17.15 Uhr, in der Bahnhofstraße in Dillingen in Höhe einer Metzgerei geparkt. Als der Fahrer zu dem Auto zurückkehrte, entdeckte er an dessen Heck mehrere wellenförmige Kratzer.