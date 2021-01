Polizei sucht Zeugen : VW-Bus in Pachten gerammt und abgehauen

Pachten Am Neujahrstag hat ein Unbekannter am Nachmittag in Pachten in der Fischerstraße einen geparkten VW Bus gerammt. Anschließend flüchtete er. Nach Angaben der Polizei Saarlouis entstand dadurch dem 28-jährigen Fahrzeughalter des Busses ein Schaden von über 2000 Euro.