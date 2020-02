Ungewöhnlicher Einsatz : Polizei muss Taser gegen Hund einsetzen

Dillingen Es war sicherlich ein mehr als ungewöhlicher Einsatz am Freitagabend in Dillingen. Ein Mann war mit zwei Hunden mitten auf der Fahrbahn unterwegs.

Ein gefährlicher Vorfall war es am Freitagabend für Verkehrsteilnehmer und mehrere Polizeibeamte in Dillingen. Gegen 18:00 Uhr war ein 27-jähriger Mann mit zwei Hunden als Fußgänger mitten auf der Fahrbahn in der Konrad-Adenauer-Allee unterwegs. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, hatte sich hinter dem Mann bereits ein Fahrzeugstau gebildet. Da der Mann auf Zusprache und polizeiliche Anweisungen, mit den Tieren sofort die Fahrbahn zu verlassen, nicht reagierte und sogar ankündigte, nun auf die Autobahn zu gehen, musste die Polizei Zwang anwenden und den Mann als auch die zeitweise aggressiven Hunde fixieren. Hierbei waren auch zwei Diensthundeführer im Einsatz. Der Hundebesitzer schlug und trat nach den Polizisten. Da einer der Hunde des Mannes sich losgerissen hatte und unkontrolliert auf die Beamten zu lief, setzte die Polizei einen Taser gegen den Hund ein. Das Tier lief nun weiter Richtung Autobahn. Auf seinem Weg sprang er noch in der Konrad-Adenauer-Allee in den geöffneten Fahrgastraum eines geparkten Autos und konnte dort durch Verschließen der Türen gesichert werden. Der Hundebesitzer befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und kam daher in ein Krankenhaus. Die beiden Hunden wurden ins Dillinger Tierheim gebracht. Für die Dauer des Einsatzes von ungefähr einer Stunde hatten Polizeibeamte die Straße gesperrt und den Verkehr abgeleitet.