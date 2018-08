später lesen Polizei Fahrer beschädigt BMW und flüchtet Teilen

Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag auf einem Kaufhausparkplatz in der Dillinger Daimlerstraße ein Auto gerammt und ist einfach weggefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde der dort geparkte graue BMW 320 an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. red