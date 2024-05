Podiumsdiskussion in Dillingen Wie geht Dillinger den Weg zum grünen Stahl?

Unter anderem sind es 27 Gutachten über viele Hundert Seiten, die sich mit der Aufstellung der Bebauungspläne und der Änderung der Flächennutzungspläne für den Transformationsprozess der Dillinger Hütte befassen. Einen groben Überblick darüber, was genau die Umstellung der Stahlproduktion auf – am Ende – CO 2 -armen grünen Wasserstoff für die betroffenen Städte Dillingen und Saarlouis bedeutet, sollte jetzt der Erörterungstermin im Dillinger Lokschuppen geben.