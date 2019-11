Umfrage in Städten : Der nächste Winter kann kommen, die Schneeräumer stehen bereit

Umfrage in Städten

So wie hier wird es wohl bald überall im Kreis Saarlouis wieder aussehen: Streudienste im frühmorgendlichen Einsatz. Foto: rup/RUPPENTHAL

Lebach/Dillingen/Saarlouis Mannschaften, Maschinen und Streugut sind organisiert: Die drei Städte im Kreis Saarlouis sehen sich gut gerüstet für den kommenden Winter.

Wenn demnächst der Winter auf die Straßen komme, erfolge die Räumung nach einer Prioritätenliste. Bundes- und Landesstraßen als wichtigste Verkehrsadern hätten dabei Vorrang. Nachrangig seien Ortsstraßen, die aber ebenfalls nach Wichtigkeit klassifiziert sind. So würden Zubringer zu Schulen, Kitas und sonstigen öffentlichen Einrichtungen als nächstes geräumt. Eine Rolle spiele auch die Steigung der Straßen.

Dies ist auch in Dillingen der Fall, denn „an Streugut sind 60 Tonnen gelagert“, berichtet Stadt-Sprecherin Gertrud Schmidt. Dem Dillinger Bauhof stünden Schneeschaufeln für zwei Unimog, ein LKW und kleinere Maschinen zur Räumung von Gehwegen zur Verfügung. Der Personaleinsatz sei abhängig von der jeweiligen Straßenlage.

„Der Bauhof der Stadt Dillingen ist auf einen Wintereinbruch vorbereitet“, zeigt sich Schmidt überzeugt. Das Streugut sei eingelagert, Werkzeuge und Maschinen seien einsatzbereit. Zudem seien die Dienstpläne für einen außerordentlichen Wintereinsatz vorbereitet und könnten jederzeit abgerufen werden. Eine Prioritätenliste für den Einsatz der Streufahrzeuge liegt auch in der Hüttenstadt vor. „Wir fragen ständig die Wetterberichte ab, um auf einen Wintereinbruch frühzeitig reagieren zu können.“

Faire Produkte als Zeichen gegen Armut in der Dritten Welt

Ausbildung : Faire Produkte als Zeichen gegen Armut in der Dritten Welt

„Bereits größtenteils abgeschlossen“, sind auch die Vorbereitungen des Neuen Betriebshofes (NBS) in der Kreisstadt Saarlouis, teilt Sophia Bonnaire von der Stadtverwaltung mit. In zwei NBS-Silos lagern derzeit 300 Tonnen Streusalz, weitere 100 Tonnen liegen auf Abruf bei einem Lieferanten bereit und können bei Bedarf kurzfristig geordert werden. In einem Mischtank hat der NBS zudem 40 Kubikmeter Feuchtsalzgemisch gelagert, das dem Streusalz beim Streuen zur Wirkungsbeschleunigung sowie zur Erhöhung der Bodenhaftung beigemischt wird.