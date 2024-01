Neue Geschäfte und Veranstaltungen Seit einem Jahr Stadtmanager – wie Patric Rieks Dillingen entwickeln will

Seit einem Jahr ist Patric Rieks der neue Stadtmanager von Dillingen. „Und in diesem Jahr hat sich viel getan“, findet der 57-jährige Wahl-Dillinger. „Wir sind im April mit dem neuen Radsporthaus in der Stadt super ins Jahr gestartet“, sagt Rieks. Auch darüber hinaus haben sich ihm zufolge einige neue Geschäfte und Gastronomien in Dillingen niedergelassen.