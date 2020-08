Städtepartnerschaft : Dillingen verabschiedet Helga Maleska

Dillingen Beigeordnete der Partnerstadt Creuzwald engagierte sich sehr fürs deutsch-französische Miteinander.

Eine enge Partnerschaft pflegen Dillingen und Creutzwald auch während der Corona-Pandemie. Nach der Sommerpause lud Bürgermeister Franz-Josef Berg seinen Amtskollegen aus Creutzwald Jean-Luc Wozniak dazu ein, sich gemeinsam mit den Beigeordneten beider Städte auszutauschen. Ein Anlass war auch, die Erste Beigeordnete der Stadt Creutzwald, Helga Maleska, zu verabschieden. Sie hatte sich in dieser Funktion für eine lebendige Partnerschaft eingesetzt und stellt nun ihr Amt der nächsten Generation zur Verfügung. Das Treffen wurde abgerundet mit einem Spaziergang am Ökosee.

Im großen Sitzungssaal des Dillinger Rathauses war zunächst die neueste Corona-Entwicklung in den beiden Städten Thema. Berg und Wozniak betonten, wie wichtig ein Erfahrungsaustausch in dieser Situation ist. Ein Treffen sei aber auch selbst unter erschwerten Bedingungen wichtig, um die deutsch-französische Partnerschaft lebendig zu halten. Beide blicken mit Sorge auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Pandemie. Die Verordnungen und die Einhaltung der Regeln sehen sie aber als unabdingbar. Die Corona-Krise habe gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung geworden ist, vor allem im Bereich der Schulen. „Wir bekommen erhebliche Fördergelder für die Ausstattung der Schulen und die Anschaffung von Tablets“, erklärte Berg. Auch Creutzwald werde von der Regierung für eine bessere Ausstattung an Schulen unterstützt, wie Jean-Luc Wozniak schilderte.