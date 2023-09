Antike hautnah Zurück in die Zeit der Kelten und Römer

Mit über die Köpfe gehaltenen Schilden haben sich die Mitglieder der 14. Legion in Position gebracht. Sie demonstrieren eine sogenannte Schildrampe. Im antiken Rom konnte so eine feindliche Mauer erklommen werden. Es war nur eine der Attraktionen, die Besucher am Sonntag auf dem Römer- und Keltenfest in Pachten bestaunen, das am Wochenende bereits zum zweiten Mal stattfand.