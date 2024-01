Gemeinnützige Organisation gegen Rassismus „One smile“ endlich ein eingetragener Verein

Diefflen · Seit 2021 setzt sich die Organisation „One Smile – Wir lachen alle in derselben Sprache“ für Toleranz und Vielfalt ein. Jetzt gibt es Grund zur Freude: One Smile ist endlich ein eingetragener Verein. Warum das so lange gedauert hat und welche Vorteile das mit sich bringt, erzählt der Vorsitzende im Gespräch.

15.01.2024 , 10:19 Uhr

Ende September hat sich der Verein „One Smile – Wir lachen alle in derselben Sprache“ gegründet. Foto: Torsten Chambalu

Lange hat es gedauert, doch jetzt ist es offiziell: „One Smile – Wir lachen alle in derselben Sprache“ ist nun ein eingetragener Verein. Ende November feierten Bernd Thome und seine Frau Tanja Kiefer-Thome als Initiatoren der Organisation mit etwa 35 Mitgliedern die Gründung des Vereins, wie Bernd Thome erzählt. „Die Stimmung im Tennisclub in Pachten war sehr euphorisch. Bei vielen Mitgliedern ist jetzt noch mal mehr Bereitschaft da, Aktionen zu planen. Alle haben Lust“, erzählt Bernd Thome. Er übernimmt ab sofort die Rolle des ersten Vorsitzenden im neuen Verein, seine Frau ist seine Stellvertreterin und Ralf Eisenbarth ist beispielsweise Kassenwart. Insgesamt besteht der Vorstand aus 15 Mitgliedern.