Oldtimer-Treffen : Treffen für Old- und Youngtimer

Fans von in die Jahre gekommenen Fahrzeugen sollten am Wochenende nach Dillingen kommen.

Die Oldtimer-Freunde Untere Saar (OFUS) veranstalten mit der Stadt Dillingen am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juli, wieder ihr Old- und Youngtimer-Treffen. Los geht’s am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr im Dillinger Stadtpark. Zu sehen gibt es ein Automuseum mit ständig wechselnden Objekten, wie die Oldtimer-Freunde versprechen.