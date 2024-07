Kunstprojekt begeistert Schülerinnen und Schüler Kinder verwandeln Odilienschule in Kunstgalerie

Aufregung und Vorfreude sind deutlich zu spüren in den Fluren der Odilienschule in Dillingen: Überall wuseln Kinder herum, viele Eltern sind gekommen und der Lautstärkepegel in dem großen Foyer steigt immer weiter an - bis zu dem Moment, als die Schulleiterin Sandra Barra zu ihrer Trillerpfeife greift, um für Ruhe zu sorgen: „Heute wollen wir eure Werke feiern!“ Der Moment, auf den die Kinder so lange hin gefiebert haben, ist gekommen: Die kleine Kunstaustellung mit ihren selbst angefertigten Werken wird eröffnet, begleitet von tosendem Applaus für den Künstler Daniel Boost, der hinter dem Projekt steht.