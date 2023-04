Fußball-Oberliga Mit sechs Gegentoren noch gut bedient

Mainz ging in der 24. Minute in Führung. Nach einem Ballverlust von Diefflen in der Vorwärtsbewegung flankte Silas Schwarz vor das Tor, wo Pierre Merkel zunächst noch an Diefflens Torwart Jonas Teixeira da Costa scheiterte. Der Abpraller fiel Johannes Gansmann vor die Füße, der keine Mühe hatte, zum 1:0 einzuschieben. Neun Minuten danach zirkelte Etienne Portmann einen Freistoß aus 20 Metern über die Mauer hinweg zum 2:0 in den Winkel. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erlief Merkel einen missglückten Rückpass der Gäste und schob zum 3:0 für den Spitzenreiter ein.