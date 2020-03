Politisches Kabarett mit Anny Hartmann : Politisches Kabarett mit Anny Hartmann

Dillingen Im Rahmen der Frauenbühne gastiert am Freitag, 8. Mai, ab 20 Uhr die Kabarettistin Anny Hartmann mit ihrem aktuellen Programm „NoLobby is perfect“ in der Stadthalle. Als Diplomvolkswirtin besitzt sie das Handwerkszeug, wirtschaftliche und politische Winkelzüge zu durchblicken.



Diese bereitet Anny Hartmann amüsant, schnell, bissig und leicht nachvollziehbar auf. Die Kabarettistin ist schnörkellos und unangepasst, besitzt einen scharfen Verstand und eine ebenso scharfe Zunge. Anny Hartmann regt mit ihren Beiträgen zum Nachdenken an, und dennoch gibt es viel zu lachen. Der Kabarettist Volker Pispers sagt über sie: „Anny Hartmann hat verstanden, dass man, um Unterhaltung zu machen, nicht nur Humor braucht, sondern vor allem eine Haltung. Außerdem besitzt sie als Diplomvolkswirtin auch noch Hirn. Sie vereint in ihrer Person die drei großen H des Kabaretts: Haltung, Humor, Hirn. Das sollten Sie sich angucken.“