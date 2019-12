Mit dem Zug über die Grenze : Macht Frankreich den Weg frei für die Niedtalbahn?

Dillingen Für Patrick Weiten, den Präsidenten des Départements Moselle, hat das Projekt Priorität. Günter Heinrich: „Es geht nicht mehr um das Ob, sondern ums Wie.“

Überwiegend positiv aufgenommen wurden diese Äußerungen am Donnerstagabend in der Dillinger Stadthalle von 140 Zuhörern der Veranstaltung „Attraktiver Schienenverkehr nach Luxemburg für Saarland und Lothringen – Realistische Zukunft für die Niedtalbahn!“ von CDU-Landtags-Fraktion, dem ökologisch ausgerichteten Verkehrsclub Deutschland (VCD) und der „Allianz Pro Schiene“. Elf Redner deckten in eineinhalb Stunden wesentliche Facetten ab, von der wirtschaftlichen Bedeutung der Strecke bis zu Personenbeförderung und Klimaschutz.