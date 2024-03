Wirtschaft Dillinger bauen Photovoltaik-Anlage am Flughafen Frankfurt

Dillingen/Frankfurt am Main · Am Flughafen Frankfurt beginnt gerade der Bau der weltgrößten vertikalen Photovoltaik-Großanlage auf dem Gelände eines Flughafens – so erläutert es das Solartechnikunternehmen Next2Sun in seiner Mitteilung.

04.03.2024 , 14:48 Uhr

Vertikale Demonstrationsanlage am südwestlichen Ende der Startbahn West am Flughafen Frankfurt Foto: Andreas Meinhardt/Fraport AG