Neuwahl des Vorstandes Wächter bleibt Chef des Stadtverbands für Sport

Vor der Neuwahl des Vorstandes war Wächter in seinem Geschäftsbericht auf die Entwicklungen der vergangenen Jahre eingegangen. Diese waren geprägt durch die Corona-Pandemie. Dennoch konnten, wenn auch unter Auflagen, Sportlerehrungen, Sportabzeichenverleihung oder der Tag des Sports durchgeführt werden. Aber die Corona-Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen. So ist die Anzahl der Vereine in Dillingen von 34 auf 32 zurückgegangen. 5600 Mitglieder sind allerdings weiterhin in den Vereinen aktiv.