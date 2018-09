Ein Laden rund um den schönsten Tag im Leben

Es tut sich was in der Dillinger Geschäftswelt. Nach einem Secondhand-Laden, einer Strandbar und einer Musik-Schule gab es am Samstag mit einem Brautmoden-Geschäft bereits die vierte Neueröffnung in der City binnen weniger Wochen.

Inmitten der Fußgängerzone, mit Blick auf den Brunnen und den Saardom, hat Tanja Bathis „La Mariée“, ein Fachgeschäft für Brautmoden und Event-Deko eröffnet. „Ich habe meinen Traum verwirklicht“, strahlt die 33-jährige Rehlingerin. Nach einer Lehre als Restaurant-Fachfrau hat sie sich vor vier Jahren mit der Dekoration für Events wie Hochzeiten, Geburtstage und Firmenfeiern selbstständig gemacht. Nebenher hat Bathis noch in einem Brautladen gejobbt.

Dabei sei die Entscheidung gereift, einen eigenen Laden zu eröffnen. Der Standort Dillingen sei „eher Zufall“, wobei die Nähe zu ihrem Geburts- und Wohnort wohl eine Rolle spielte. Schon als Kind sei sie oft mit ihrer Oma in Dillingen gewesen, erzählt Bathis. Aber für Brautmoden sei der Standort nicht so wichtig, meint sie: „Bräute fahren überall hin“.

Ihr aktuelles Angebot richtet sich ausschließlich an Bräute, der Bräutigam wird bei ihr (noch) nicht fündig. „Ich will mich erst rantasten“, schließt sie dies aber für die Zukunft nicht aus. Für Frauen hält sie dagegen vom Brautkleid bis zu den Accessoires „alles bereit, was zu einer schönen Hochzeit dazu gehört.“ Von schlicht bis edel-elegant, alles auch in großen Größen, für eine individuelle Hochzeitsausstattung, betont die Geschäftsfrau.

Die Event-Deko ist dabei weiterhin Teil ihres Angebotes. Knapp ein Vierteljahr hat Bathis für den Ladenumbau gebraucht. Mit einem rustikalen Vintage-Stil hat sie das passende Ambiente geschaffen.