Anlieferung der Großbauteile über die Saar : Saarstahl hat neuen Transportkran

Die Großbauteile für den neuen Roheisenkran werden aus dem Schiff entladen. Foto: Dirk Martin/Saarstahl

Die Großbauteile für den neuen Roheisen-Transportkran im LD-Stahlwerk von Saarstahl kamen am vergangenen Samstag per Schiff in Völklingen an und wurden dort entladen. Wie die Saarstahl Holding GmbH mitteilt, werde der neue Roheisen-Transportkran 511 den vorhandenen Kran 611 ersetzen und diene dem Transport von Roheisenpfannen.