Dillingen Bislang unbekannte Paris-Zeichnung bereichert Jené-Ausstellung

Sie läuft im Zentrum August Clüsserath, Stummstraße 33 in Dillingen (barrierefrei). Öffnungszeiten: samstags, sonntags und am Donnerstag, 3. Oktober, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Am Sonntag, 29. September, 14 Uhr findet eine kostenlose Führung durch die Ausstellung statt, teilt der Kunstverein Dillingen mit.