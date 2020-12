Kostenpflichtiger Inhalt: Die schöne Engagierte aus Dieflen : Sie kämpft für Jugendliche aus Familien mit Alkoholproblemen

Die Miss-Saarland-Kandidatin und Einzelhandelskauffrau Nancy Gratz engagiert sich für Jugendliche aus Familien, die unter Alkoholproblemen leiden. Foto: BeckerBredel

Diefflen Bei der Miss-Saarland-Wahl wurde Nancy Gratz nur Zweite. Jetzt will sie die freigewordene Energie für das nutzen, das ihr am meisten am Herzen liegt.