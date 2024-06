Vorfall mit mehreren Verletzten Nach Massenschlägerei in Dillingen – Bürgermeister kündigt Konsequenzen an

Nach der Massenschlägerei in Dillingen am Dienstagabend zwischen rund zehn Personen hat Bürgermeister Franz-Josef Berg mehr Kontrollen angekündigt. Das sagte der Verwaltungschef am Donnerstagabend in der Stadtratssitzung. Er sei „erschüttert“ und „erschrocken“ gewesen, als er die Bilder und Filme von dem Vorfall gesehen habe. „Gewalt hat in Dillingen keinen Platz“, sagte Berg und befand, dass sowohl auf kommunaler als auch auf Landesebene einiges verbessert werden müsse, um solche Gewalttaten zu verhindern.