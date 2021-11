Mittlerweile über 80 tote Tiere : Lokale Naturschützer wenden sich an Bundesanstalt für Gewässerkunde: Vogelsterben am Ökosee geht weiter

Am Ökosee in Dillingen werden seit über zwei Monaten immer wieder tote Wasservögel gefunden. Foto: Thomas Reinhardt

Dillingen Seit September werden immer wieder tote Wasservögel am Ökosee in Dillingen gefunden. Das Vorgehen der saarländischen Behörden verärgert jedoch die Naturschützer vor Ort, die sich nun an den Bund wenden.