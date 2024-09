Predigten von Pierre Vogel und Sven Lau Mutmaßliche IS-Terroristin aus Trier soll Dillinger Moschee besucht haben

Die Bundesanwaltschaft wirft der Deutsch-Französin Mitgliedschaft in den Terrorvereinigungen Jabhat al-Nusra und Islamischer Staat (IS) sowie Kriegsverbrechen vor. Laut Anklage war sie als Heranwachsende im September 2013 nach Syrien gereist, hatte dort einen Kämpfer der Al-Nusra-Front geheiratet und sich der Terrorvereinigung angeschlossen. Einige Monate später habe sie sich mit ihrem Mann dem IS angeschlossen.