Schulprojekt : Der One-Smile-Song begeistert die Musik-Fans

Dillingen Daniel Krüger und Nicole Geiger haben mit Schülern ein ganz besonderes Projekt auf die Beine gestellt.

Seit einer Woche ist der Song zur Aktion „One Smile“ bereits auf allen bekannten Plattformen online frei verfügbar. Die Uraufführung vor Publikum stand am Freitagabend am Ende des Konzertes an – und da war es für alle Akteure, die dem Stück ihre Stimme leihen, Ehrensache, mit der Couchrock Band auf der Bühne des Dillinger Lokschuppens zu stehen. „Wenn es Corona nicht gegeben hätte, ich weiß nicht, ob wir dann heute Abend hier stehen würden“, betonte Daniel Krüger kurz vor Konzertbeginn. Im Rahmen der „One- Smile“-Konzertveranstaltungen stand er mit der Couchrock Band auf der Bühne – dank einer neuen Verordnung vor rund 120 Gästen – und zusätzlich im Stream des Couchrock.tv. Ursprünglich war Daniel Krüger, Musiker, Komponist und Produzent, in der Primschule in Diefflen angetreten, um im Rahmen einer AG ein Musical auf die Beine zu stellen. Den Kontakt zur Schule vermittelte Partnerin Nicole Geier, selbst Lehrerin an der Grundschule im Dillinger Stadtteil. Doch dann kam im März 2020 die Corona-Pandemie, ein Musikprojekt in der Schule, aber auch Konzerte vor Live-Publikum, alles rückte für Daniel Krüger in weite Ferne. Statt mit seiner Musik unterwegs zu sein, konzentrierte er sich auf neue Projekte. So gründete er gemeinsam mit Nicole Geier das Duo „2-SAM“, das schon bald erste Streaming-Konzerte gab. Gleichzeitig engagierte er sich zusammen mit seiner Partnerin im Schulprojekt „One Smile“ an der Primsschule. Schnell gehörten die beiden zum inneren Organisationsteam um Schulleiter Bernd Thome und seiner Frau Tanja Kiefer-Thome.