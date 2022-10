„Musical Magics“ in Dillingen : Musical-Gala in Dillingen zeigt Höhepunkte aus 20 Jahren

Das Musical „Tanz der Vampire“ ist Teil der „Musical Magics“. Foto: Why Not-Events und Kommunikation UG

Dillingen Seit 20 Jahren gibt es die Show „Musical Magics“ – und zum runden Geburtstag ist auch ein Auftritt in Dillingen geplant. Am Freitag, 18. November, gastieren Michael Thinnes und sein Ensemble in der Stadthalle.