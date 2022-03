Dillingen : Michael Kretschmer trägt sich ins Goldene Buch von Dillingen ein

Ministerpräsident Kretschmer trägt sich im Beisein des Dillinger Bürgermeisters Josef Berg in das Goldene Buch der Stadt ein. Foto: Julia Gorius / Stadt Dillingen/Julia Gorius

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich anlässlich eines Besuchs in der vergangenen Woche in das Goldene Buch der Stadt Dillingen eingetragen.

Der Dillinger Bürgermeister Franz-Josef Berg begrüßte Kretschmer auch als Ministerpräsidenten der Dillinger Partnerstadt Hoyerswerda. Mit Michael Kretschmer traf man sich zum ersten Mal im Jahr 2018, als eine Dillinger Delegation zur 750-Jahrfeier der Partnerstadt und zur Feier 30 Jahre Städtepartnerschaft in Hoyerswerda weilte. Dabei hatte die Dillinger Delegation einen regen Gedankenaustausch mit dem sächsischen Ministerpräsidenten. Kretschmer zeigte großes Interesse an der aktuellen Situation der Stadt Dillingen, insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung der Dillinger Hütte und des Ford-Werkes. Neben dem Dillinger Bürgermeister Franz-Josef Berg nahmen auch der Erste Beigeordnete der Stadt, Stefan Schmitt, die Landtagsabgeordnete Dagmar Heib und der stellvertretende Hauptamtsleiter Calogero D’Angelo an dem kleinen Festakt teil.