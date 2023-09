Wohnraum Neues Dillinger Wohnhaus ist bezugsfertig

Das Vorhalten und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum haben bei der Stadt Dillingen einen hohen Stellenwert. Das jüngste Projekt der Bau- und Siedlungsgesellschaft (BS) Dillingen, ein Mehrfamilienhaus mit 21 Wohnungen in der Defrancestraße in Dillingen, ist nun fertiggestellt und die Wohnungen können bezogen werden. „Wir stellen uns der Verantwortung, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen und sind damit in Dillingen gut aufgestellt. Mit der Fertigstellung dieses Wohnprojektes haben wir einen weiteren Beitrag dazu geleistet“, erklärt Bürgermeister Franz-Josef Berg.