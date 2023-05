Kirmeskonzert Männerchor gibt sein Traditionskonzert

Zum Kirmeskonzert hatte der Männerchor 1874 Diefflen eingeladen. Unterstützt wurde das Ensemble dabei vom Musikverein Piano Forte. Rund 300 Zuhörerinnen und Zuhörer, ob jung oder alt, waren der Einladung zu diesem Traditionskonzert gefolgt und hatten sich im Dieffler Gemeindehaus eingefunden. Das Kirmeskonzert des Männerchores feiert im Übrigen im kommenden Jahr sein 70-jähriges Jubiläum. Bevor sich die Besucher anschließend dann dem fröhlichen Kirmestreiben auf dem Dieffler Marktplatz zuwandten, genossen Zuhörer, Sänger und Musiker das Kirmes-Sonntags-Büffet bei Frederic Hirtz, dem neuen Wirt des Restaurants im Gemeindehaus. Im Gepäck hatte der Männerchor einen bunten Strauß aus klassischen, aber auch aus modernen Liedern und Stücken. Im Repertoire des Männerchores tummelten sich Eichendorff und Mendelssohn-Bartholdy (Der Jäger Abschied) einträchtig neben John Lennon und Paul McCartney (Yesterday), und Komponisten wie Friedrich Silcher (Süß Liebe liebt den Mai) neben Liedermachern wie Reinhard Mey (Über den Wolken) und John Denver (Take me home, Country Road). Denn der Chor, der im kommenden Jahr sein 150-jähriges Jubiläum feiert, fühlt sich zwar durchaus dem Erhalt und der Fortführung des traditionellen deutschen Liedgutes verpflichtet, singt aber dennoch gekonnt und mit viel Freude moderne Schlager und Pop-Songs, so dass schließlich für jeden Geschmack etwas dabei war.