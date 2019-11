Bedürftigen helfen : Begegnung bei Festmenü und Geschenken

In der Römerhalle Pachten bereiteten 2018 die Dillinger Lions und der Leo Club erstmals rund 150 bedürftigen Gästen einen festlichen Abend. Foto: Thomas Seeber

Dillingen Lions-Club Dillingen lädt am 1. Advent zu seiner zweiten Weihnachtsfeier für Einsame und Bedürftige in der Römerhalle Pachten.

„Plötzlich ist einer der Gäste aufgestanden, hat sich das Mikro geschnappt und hat sich auf der Bühne bei uns allen bedankt“ – für Ralf Brockenauer der schönste Moment bei der Lions-Weihnachtsfeier für Bedürftige in Dillingen 2018. Die Premiere war „überwältigend“, mit viel mehr Gästen als erwartet, schwärmt der Club-Master des Lions-Club Dillingen – und deshalb war es keine Frage, dass die Idee fortgeführt wird.

Zum zweiten Mal laden die Dillinger Lions am Sonntag, 1. Dezember, ab 12 Uhr zu ihrer „Weihnachtsfeier der Begegnung“ in die Römerhalle Pachten ein. „Es gab viel positives Feedback auf die Feier im letzten Jahr“, berichtet Brockenauer: 150 Männer, Frauen, Kinder waren zu Gast bei den Lions, verbrachten gemeinsam einen Abend in der Römerhalle, bekamen ein Festessen und Geschenke. „Von vielen Dillinger Bürgern wurden wir darauf angesprochen, die Resonanz war sehr positiv und emotional“, schildert Brockenauer.