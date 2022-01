Corona-Impfaktion : „Geimpft ins neue Jahr“ lautet das Motto

Impfaktion der Lions in Dillingen mit (von links) Katharina Gansen, Jana Scherer-Rupp (beide Leo-Club), Bürgermeister Franz-Josef Berg, Ralf Brockenauer und Myriam Scherer (beide Lions-Club). Foto: Stadt Dillingen/Julia Gorius

Dillingen/Wadgassen/Überherrn Aktion von Lions Dillingen war erfolgreich. Am Wochenende gibt es Impfangebote in Wadgassen und Überherrn.

(red) „Geimpft ins neue Jahr“ lautete das Motto der zweiten Son­derimpfaktion dieser Art in der Hüttenstadt. Der Lions-Club Dillingen führte die zusammen mit dem mobilen Impfteam des Gesundheitsministeriums, der Stadt Dillingen und dem Leo Club „Vicus Ferri“ direkt am zweiten Tag des neuen Jahres in der Dillinger Stadthalle durch.