Baupläne : Investor: Linde in Diefflen bleibt erhalten

Diefflen Eine mutmaßliche Baumfällung sorgte für Aufregung, bevor es einen Bauplan für den neuen Markt gibt.

Schon im Vorfeld kochten die Emotionen hoch: Dem neuen Netto-Markt in Diefflen solle eine 200 Jahre alte Linde weichen, befürchteten die Grünen in Dillingen (die SZ berichtete). Der Investor will dem Bauausschuss des Stadtrates Dillingen nun einen Entwurf des Bebauungsplanes vorlegen. Der Dillinger Stadtrat hatte kürzlich beschlossen, dass der Bebauungsplan „Nahversorgungsmarkt Düppenweiler Straße“ im beschleunigten Verfahren erstellt wird. Doch bereits im Vorfeld sorgten die Mutmaßungen der Grünen Dillingen über die Fällung der Linde auf dem Gelände für große Aufregung in Diefflen und vor allem in den sozialen Netzwerken. Deshalb betonen der Investor, die Firma Schoofs-Immobilien, und die Stadtverwaltung schon vorweg: Der Entwurf sieht vor, dass die Linde erhalten bleibt.