Dillingen Licht an für Kinderrechte

Zahlreiche Kinder und Jugendliche, darunter die Jugendgruppe der Dillinger Feuerwehr, beteiligten sich an der Aktion und leuchteten mit Taschenlampen oder dem Handy auf Plakate und Fotos, die auf das diesjährige Motto „Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt“ hinwiesen. Wie Christel Roden von Terre des Hommes Dillingen erläuterte, hat der Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte des Kindes vor zwei Monaten festgelegt, dass jedes Kind das Recht hat, in einer sauberen, gesunden und nachhaltigen Umwelt zu leben. Vor Ort war auch der erste saarländischer Kinderschutzbeauftragte, Kai Frisch. Ihm ist es wichtig, Kinderrechte mehr in die Fläche zu bringen.

leis/Foto: Tina Leistenschneider