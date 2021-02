Fotos unserer Leser : Wunderbare Winteransichten aus dem Landkreis Saarlouis

„Nach einem klaren Nachthimmel startete der Morgen in Zauberwald-Atmosphäre. Das musste ich gleich in der Frühe für eine Radrunde an der Saar nutzen. Das Gras entlang des Treidelpfades glitzerte und über dem Wasser sah man noch die Nebelschwaden“, schwärmt Jutta Hassenteufel aus Wallerfangen. Foto: Jutta Hassenteufel