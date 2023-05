Fußball-Spektakel im Parkstadion in Dillingen Saarländer Tyler Meiser (16) glänzt im Nationaltrikot

So ein Fußball-Spektakel hat das Parkstadion in Dillingen schon lange nicht mehr erlebt. 2034 Zuschauer kamen am Donnerstagmorgen zum U 16-Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich. Der größte Teil der Fans waren Schüler aus Frankreich und Deutschland. „Das Spiel wurde extra so früh gelegt, damit möglichst viele Kinder dabei sein können. Und wie man sieht, hat es sich gelohnt“, sagte Andreas Montag, der Vorstand Sport des FV Diefflen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte zwei Länderspiele der U 16 ins Saarland vergeben – und der Saarländische Fußball-Verband bat den FV Diefflen um die Ausrichtung. „Wir planen die Veranstaltung seit fünf Wochen. 40 Leute aus unserem Verein arbeiten heute mit“, erzählt Montag. Und die 40 Leute und ein Team von Sicherheitsleuten brauchte es auch, denn die jungen Spieler wurden gefeiert wie Superstars. Nach dem Spiel konnten sich sowohl die französischen als auch die deutschen Spieler vor Autogramm- und Selfie-Anfragen kaum noch retten.