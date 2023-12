Was Patienten jetzt wissen müssen Bereitschaftspraxis in Dillingen schließt zum Jahresende – das sind die Gründe

Dillingen · Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) des Saarlandes will ihr Netz an Bereitschaftsdienstpraxen deutlich ausdünnen und künftig nur noch sechs statt 13 dieser Praxen halten. Als erste wird zum Jahresende der Bereitschaftsdienst in Dillingen geschlossen. Mit Folgen für die Patienten.

27.12.2023 , 13:23 Uhr

Foto: dpa/Patrick Pleul

Erst war es nur eine Befürchtung, doch jetzt ist es traurige Gewissheit: Die Bereitschaftsdienstpraxis (BDP) im ehemaligen Dillinger Krankenhaus schließt zum Jahresende. Das hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) des Saarlandes Anfang Dezember mitgeteilt und damit für viel Wirbel gesorgt. Schon im Oktober hatte die KV nach einem Urteil des Bundessozialgerichts davor gewarnt, dass Schließungen drohen. Doch was hat zu diesem Entschluss geführt? Das erläutert der Vorstandsvorsitzende der KV, Professor Harry Derouet, im Gespräch mit der SZ.