Frauen-Kurs: Sich richtig wehren

Einen Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen ab 16 Jahren bietet das Frauennetzwerk Saarlouis in Kooperation mit der Dragon-WT-Academy Dillingen. An zwei Terminen, am Samstag, 20. und am Samstag, 27. Oktober, jeweils von 10 Uhr bis 13 Uhr, lernen die Teilnehmerinnen, sich im Bereich der Gewaltprävention, der Eigensicherung, der Selbstbehauptung sowie der Selbstverteidigung zu stärken. red