Motorsäge-Kurs : Vor dem Motorsägen muss der Schein gemacht werden

DILLINGEN Den Motorsägenschein braucht jeder, der sich selbst Brennholz schneiden will. Die KEB in Dillingen bietet dazu einen Grundkurs an, und zwar Freitag, 25. Oktober, 18 bis 21 Uhr, und Samstag, 26. Oktober, 8 bis 16.30 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Der Kurs vermittelt die Voraussetzungen zur Arbeit mit einer Motorsäge. Die Teilnehmer erwerben den Sachkundenachweis (Motorsägenschein). Der Lehrgang umfasst einen theoretischen Teil bei der KEB mit Mittagessen und einen praktischen Teil mit Schneideübungen im Wald.

Lehrgangsinhalte sind: Unfallverhütung, Funktionsweise der Schutzkleidung, Sicherheitseinrichtungen an der Motorsäge, Schneidetechnik, Wartung der Motorsäge sowie praktischer Einsatz. Teilnahmevorraussetzungen sind ein Mindestalter von 16 Jahren und deutsche Sprachkenntnisse. Die Teilnehmer sind für ihre Sicherheitsausrüstung (Schnittschutzschuhe und -hose, Helm, Handschuhe) selbst verantwortlich. Die Teilnahme kostet 115 Euro inklusive Mittagessen plus zehn Euro Bearbeitungsgebühr für den Ausweis.