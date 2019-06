Kultur-Stadt-Fest : Rock von Bon Jovi und goldene Oldies

Dillingen Das Kultur-Stadt-Fest 2019 in Dillingen beginnt am Donnerstag: Drei Tage Live-Musik auf zwei Bühnen, Gastrostände und geselliges Treiben auf dem Odilienplatz.

Für Fans der Konzertreihe Kulturbühne in Dillingen ist das Kultur-Stadt-Fest der Höhepunkt im Dillinger Sommer: Denn in Anlehnung an diese beliebte Reihe hob die Stadt 2011 das Stadtfest unter dem Motto „Drei Tage Kulturbühne“ aus der Taufe. Und es entwickelte sich ebenfalls zu einem geselligen Treff, für Dillinger und Gäste von außerhalb, für Freunde von Tribute-Bands und für alle, die Livemusik unter sommerlichen Himmel lieben.