Elton John und Billy Joel gehören zu den erfolgreichsten Pop-Künstlern aller Zeiten. Die Tribute-Band Elton and the Joels widmet sich ihrer Musik und lässt die bekanntesten Hits der beiden Künstler auf dem Odilienplatz in Dillingen erklingen.

Foto: Rolf Gummel/Agentur Vonmaro/ROLF_GUMMEL