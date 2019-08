Kulturbühne : Ein Sommerabend bei Soul, Rock und Funk mitten in Dillingen

Sabrina Boncourt & Band spielten bei der Kulturbühne Dillingen. Foto: Axel Künkeler

DILLINGEN Gut 500 Zuhörer verbrachten am Donnerstag am Gleisdreick gesellige Stunden bei der siebten Ausgabe der Open-Air-Reihe Kulturbühne.

Die Dillinger Kulturbühne ging am Donnerstagabend erfolgreich in ihre zweite Halbzeit. Beim Auftritt von „Sabrina Boncourt & Band“ Openair am Gleisdreieck herrschte gute Laune und großer Andrang rund um die Bühne. Es war seit Mitte Juni bereits die siebte der zwölf Veranstaltungen, die im Wechsel am Gleisdreieck und auf dem Marktplatz stattfinden.

„Wir freuen uns auf einen tollen Sommerabend mit Euch“, begrüßte Sängerin Sabrina das gut 500 Zuhörer zählende Publikum. Mit ihrer Band (Martin Preiser/Keyboards, Gitarrist Christian Konrad und Kurt Landry an den Drums) ließ es die Frontfrau zunächst ruhig angehen. Mit Jazz-Melodien und Latin Swing gab es zum Auftakt Musik zum Chillen. Doch Bertram Mautes aus Dillingen, Stammgast nicht nur bei der Kulturbühne, sondern bei vielen regionalen Konzerten, wusste schon: „Die Frau ist ein Vulkan, später geht die Post noch richtig ab.“

Mit Soul, Funk und Rock wurde es nach knapp einer Stunde dann auch deutlich fetziger. Nun legten einige Wagemutige auch eine kesse Sohle aufs Parkett, pardon das Pflaster in der City. „Wenn so etwas geboten wird, sollte man es auch annehmen“, freute sich der Dillinger Rainer Fischer ebenso über das kulturelle Angebot seiner Heimatstadt. Er empfindet die Atmosphäre am Marktplatz noch besser, am Gleisdreieck sei es deutlich enger.

Und in der Tat drängten sich viele um die Stände im hinteren Bereich. Bei Cocktails, Bier und Bratwürsten stand hier wohl weniger die Musik im Vordergrund als das lockere Gespräch mit Freunden und Bekannten. Man trifft sich, zufällig oder verabredet, „sproocht mitenanner“ und genießt den schönen Sommerabend. Die Musik dient mehr als Background. Dabei bietet das umfängliche Repertoire der Band durchaus eine stimmungsvolle Reise durch die Genres der Musikgeschichte.

Die Attraktivität der Kulturbühne hat offensichtlich Strahlkraft für die Dillinger Innenstadt. In der gesamten Fußgängerzone, sowohl in der Hüttenwerkstraßeals auch in der Stummstraße sind die Freisitze der Bistros und Cafés voll besetzt. Mit noch mehr Abstand zur Bühne wird die Musik aber noch mehr zur herrlichsten Nebensache der Welt. „Wir genießen die Stimmung, wollen uns aber auch angenehm unterhalten“, sagen Walter Engel und Alfred Haas unisono. Gemeinsam mit ihren Ehefrauen und einigen Freunden sitzen die beiden Dillinger zum netten Plausch vor einem Café in der Stummstraße. Und auch sie werden sicher demnächst gerne wiederkommen, versichern sie.