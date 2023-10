Gespaltene Reaktionen „Wollen Sie die Geschäfte kaputt machen?“ – Pläne für Odilienplatz in Dillingen ernten Kritik von Bürgern

Dillingen · Die Stadt Dillingen will den in die Jahre gekommenen Odilienplatz in der Innenstadt sanieren und hat hierfür einen Entwurf erstellen lassen. Dieser wurde bei einer Bürgerinformationsveranstaltung nun vorgestellt. Besonders zwei Ideen sorgten aber für Kritik.

04.10.2023, 18:00 Uhr

Der Entwurf, wie der Odilienplatz in Dillingen umgestellt werden könnte, sieht weniger Parkplätze und mehr Bäume vor. Zudem sollen mehrere Sitzstufen für einen guten Blick sorgen. Abbildung: Architekturbüro Neumann Gusenburger Foto: Architekturbüro Neumann Gusenburger

Wie soll der Odilienplatz in der Dillinger Innenstadt künftig aussehen? Darüber will die Stadt mit ihren Bürgern diskutieren und lud daher zu einer Bürgerinformationsveranstaltung in die Stadthalle ein. Dort stellte Thomas Gusenburger, Geschäftsführer vom Architekturbüro Neumann und Gusenburger, nun den ersten Entwurf vor, wie der zentrale Platz umgestaltet werden könnte. Das Büro aus Berlin hatte bei der europaweiten Ausschreibung den Auftrag zur Erstellung des Entwurfes bekommen.