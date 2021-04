Corona im Kreis Saarlouis : 250 Personen müssen in Quarantäne nach Fällen in Kitas und Schulen

Foto: dpa/Christoph Soeder

Saarlouis 57 neue Corona-Fälle meldete der Kreis Saarlouis am Samstag. 20 davon sind allein Saarlouis aufgetreten, weitere 10 in Dilingen und neun in Lebach. Sechs Fälle sind in Wadgassen erkannt worden, vier in Überhern, je drei in Bous und Schwalbach.

Je ein Fall ist in Nalbach und Schmelz bekannt geworden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit aktuell bei 117,95. Zwölf Personen galten als genesen, insgesamt 6516. Akut infiziert sind derzeit 459 Menschen im Landkreis.

Das Gesundheitsamt informiert außerdem über Covid-19 Fälle an fünf Schulen und drei Kitas. Am Albert-Schweitzer-Gymnasium Dillingen müssen nach einem positiven Test weitere 32 Personen in Quarantäne ausgesprochen. An der Grundschule Römerbergschule Roden gilt, nachdem eine Person positiv getestet wurde, für weitere 10 Personen Quarantäne. An der Grundschule, Vogelsang, sind nach einem Corona-Fall weitere 12 Personen in Quarantäne. Am Max-Planck-Gymnasium Saarlouis müssen 91 Personen in Quarantäne, nach einem positiven Test. Für 15 Personen wurde eine Quarantäne ausgesprochen, nachdem an der Martin-Luther-King Schule Fraulautern eine Person positiv getestet wurde.