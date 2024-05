Dillingen Umbauarbeiten am TG BBZ Dillingen sind fertig

Drei Jahre lang wurde geplant, gehämmert und gebohrt – nun sind die Bauarbeiten am Technisch-gewerblichen Berufsbildungszentrum (TG BBZ) in Dillingen abgeschlossen. Entstanden sind dabei eine rundum modernisierte Werkhalle sowie ein neuer Verwaltungsanbau, wie der Landkreis Saarlouis in seiner Mitteilung hierzu erläutert. In die Jahre gekommene Arbeitsbereiche und steigende Schülerzahlen machten die An- und Umbauten notwendig, heißt es zum Hintergrund der erfolgten Arbeiten. Vor Ort kamen kürzlich Gäste aus Politik, Wirtschaft, den benachbarten Schulen und den beteiligten Behörden zusammen, um die neuen Räumlichkeiten gemeinsam zu eröffnen.