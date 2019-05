Krankenhaus-Förderverein Dillingen : Krankenhausförderer lösen Verein auf

DILLINGEN Das Dillinger Krankenhaus schließt am 12. Juni. Der Förderverein hat sich nach 17 Jahren segensreichen Wirkens sich jetzt aufgelöst.

Am Mittwoch nach Pfingsten wird das Dillinger Krankenhaus nach jahrelanger Diskussion endgültig geschlossen. Der Förderverein des Krankenhauses hat sich daher am Mittwoch aufgelöst. Die verbliebenen Vereinsmittel kommen der Stadt Dillingen für gemeinnützige Zwecke zugute.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verkaufte die Hütte das Krankenhaus an die Caritas, die es mehrere Jahrzehnte lang weiterführte. Mit der Schließung der Gynäkologie in den 1980er Jahren nahm erstmals die Bedeutung der Klinik deutlich ab.

War das Sterben des Krankenhauses ein langer, schleichender Prozess, so ging die Auflösung des Fördervereins kurz und bündig über die Bühne. Die schmerzlichen Diskussionen waren in den vergangenen Jahren längst geführt, der Kampf des Vereins für den Erhalt „nur noch eine lebensverlängernde Maßnahme“, wie der Vorsitzende Norbert Bannenberg betonte: „Wir konnten die Schließung leider nicht verhindern.“

Sein Jahresbericht in der regulären Sitzung, zu der knapp dreißig der 235 Mitglieder kamen, fiel sehr kurz aus. Nur eine Vortragsveranstaltung habe stattgefunden, ansonsten sei man mit der Abwicklung beschäftigt gewesen. Eine Inventarliste sei erstellt und an den Träger in Saarlouis übergeben worden, der erfreulicherweise den „ganz, ganz überwiegenden Teil“ des Inventars übernehme. Dadurch erzielt der Verein einen Erlös von fast 31 000 Euro, berichtete Schatzmeister Wolfgang Mohr in seinem Finanzbericht. Da nur noch wenige Ausgaben 2018 und 2019 getätigt wurden, belaufe sich das Vereinsvermögen auf 39 948 Euro Barmittel sowie vom Marienhaus-Klinikum nicht übernommene Gegenstände zum Zeitwert von rund 6000 Euro.