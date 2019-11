Konzert : Von geistlicher Musik bis zum Filmsong

Diefflen Konzert des Kreisjugendsinfonieorchesters, der Chöre des RSG und mehrerer Solisten in St. Josef in Diefflen.

Ein Konzert mit dem Jugendsinfonieorchester des Landkreises, den Chören des Robert-Schuman-Gymnasiums (RSG) und mehreren Solisten findet am Samstag, 23. November, um 19 Uhr in der Kirche St. Josef in Diefflen statt. Das Kreisjugendsinfonieorchester unter Leitung von Günter Donie hat in den 40 Jahren seines Bestehens nicht nur klassische Stücke erarbeitet, sondern gerade mit seinen Filmmusik- und Musicalinterpretationen für Furore gesorgt.