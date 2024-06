Kommunalwahl 2024 im Saarland Christian Finkler (CDU) gewinnt Bürgermeisterwahl in Dillingen

Was er nach der Wahl jetzt als erste tue? „Mein Sohn hat mir versprochen, dass wenn ich die meisten Kreuze sammelt, er mir ein Eis ausgibt“, sagte Finkler mit einem Lächeln. Deshalb steht gleich am Montag der Besuch der Eisdiele auf dem Programm. Zudem dürfte sich der Schulleiter in den nächsten Tagen an seinen Arbeitgeber, das Bildungsministerium, wenden, um abzuklären, dass er zum Ende des Jahres aus seinem Beruf als Förderschullehrer ausschneidet. Der neue Dillinger Bürgermeister wird sein Amt am 1. Januar 2025 antreten, der bisherige Verwaltungschef Franz-Josef Berg geht zu diesem Termin in den Ruhestand.